В Азербайджане до 60% медучреждений стали юридическими лицами публичного права

"В Азербайджане ведется работа над элиминацией (ликвидацией) кори".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

Заместитель министра отметил, что в последние годы случаи заболеваемости корью несколько возросли: "Министерство здравоохранения предприняло необходимые шаги в этом направлении, и этот процесс все еще продолжается. В свое время в Азербайджане малярия достигла пика распространения, однако ее удалось предотвратить. Сейчас в Азербайджане нет этого заболевания".

Э.Агаев подчеркнул, что ведется серьезная работа по получению медицинскими учреждениями статуса юридических лиц публичного права: "В Баку и регионах до 60% медицинских учреждений стали юридическими лицами публичного права, работа в этом направлении продолжается".