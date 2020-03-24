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В Азербайджане через неделю стартует производство медицинских масок

В Азербайджане через неделю стартует производство медицинских масок

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Предприятие, изготавливающее 200 тысяч медицинских масок, заработает в конце марта, приблизительно через неделю.

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Максимальная производственная сила предприятия – 200 тыс. медицинских масок. За последний месяц самое большое количество проданных за один день медмасок составляет 200-210 тыс. Так что ежедневное производство 200 тыс. медицинских масок удовлетворит спрос. В то же время есть запасы импорта и в депо», - сказал И.Мамедов. 

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