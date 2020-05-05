​В Азербайджане 76 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 28 человек излечились и были выписаны домой.

В нашей стране факт заражения коронавирусной инфекцией выявлен у 2 060 человек, из них 1 508 человек излечились, 26 человек умерли, 526 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них тяжелое, состояние 27 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 164 481 тест.