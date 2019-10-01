В Азербайджане 20 человек отравились продуктами питания в сентябре

В сентябре этого года в Call-центр "1003" Агентства продовольственной безопасности Азербайджана поступило 1573 обращения.

Как сообщили Report в агентстве, 215 обращений были связаны с сертификацией и регистрацией, 289 - импортно-экспортными операциями и 216 - со случаями нарушений прав потребителей.

В связи с отравлениями продуктами питания в сентября поступило 47 обращений, 20 из которых нашли свое подтверждение. Во всех случаях обращения были рассмотрены, и их исполнение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства.

В то же время Агентство получило 76 заявок в связи с приемом на работу и 730 - по другим вопросам.