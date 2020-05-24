​В Азербайджане 140 новых больных коронавирусом, 101 излечившихся

В Азербайджане зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 101 человек излечились и выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

До настоящего времени в стране выявлено 4 122 факта заражения COVID-19, из них 2 607 человек излечились, 49 человек умерли, 1 466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них тяжелое, состояние 58 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 270 739 тестов на выявление новых случаев заражения.