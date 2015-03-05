​В законодательстве Азербайджана конкретизировано положение о принудительном лечении наркоманов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Правила о режиме содержания, нормативах и лечении хронических алкоголиков и наркоманов в специализированных лечебных заведениях". Как сообщает Report, согласно поправкам больные наркоманией, которые проходят принудительное лечение в наркологических медицинских диспансерах, в случае их тяжелого заболевания, которое будет мешать продолжению их лечения от наркотической зависимости, а также в тех случаях, если спустя 6 месяцев после начала лечения отпадет необходимость принудительного лечения, могут быть освобождены от продолжения лечения досрочно.

Отметим, что до сих пор подобные пациенты могли быть освобождены от принудительного лечения досрочно в случае, если по истечению 6 месяцев отпадала необходимость подобного лечения.