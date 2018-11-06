В азербайджанских тюрьмах в прошлом году от туберкулеза умерли около 10 заключенных

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в прошлом году в учреждениях по отбыванию наказания от туберкулеза умерли порядка 10 осужденных".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного медицинского управления министерства юстиции Рафаэль Мехтиев.

По его словам, случаи заражения туберкулезом среди осужденных в учреждениях по отбыванию наказания резко сократились: "По сравнению с 1995 годом, в данных учреждениях процент смертности по причине туберкулеза сократился в 105 раз. Показатели смертности со временем сокращаются. В результате проводимых эффективных методов в учреждениях по отбыванию наказания постепенно уменьшается количество больных туберкулезом, в том числе больных тяжелой формой, снижается процент смертности".

Р.Мехтиев отметил, что, как правило, туберкулез широко распространен среди ВИЧ-инфицированных, больных гепатитом, и другими инфекциями.

Официальный представитель министерства юстиции подчеркнул, что в Азербайджане новые случаи заражения регистрируются не только в учреждениях по отбыванию наказаний, но и в следственных изоляторах.