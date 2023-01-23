В Азербайджане выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека излечились

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 человека излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, летальных случаев от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 827 679 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 316 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 295 пациентов. Всего скончались 10 068 человек.

За последние сутки проведено 896 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 472 527 тестов.