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В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.
Здоровье
14 декабря 2022 г. 17:52
В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 63 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки летальных исходов от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 647 человек вылечились, число активно больных - 399. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 1 946 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 399 992 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 92 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 92 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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