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В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 13 человек вылечились.
Здоровье
12 декабря 2022 г. 16:46
В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 13 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 524 человека вылечились, число активно больных - 368. Всего скончались 9 987 человек.

За последние сутки проведено 682 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 395 267 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 9 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 9 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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