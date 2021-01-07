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В Азербайджане зарегистрировано 685 новых случаев заражения

В Азербайджане зарегистрировано 685 новых случаев заражения В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 1 931 человек, зарегистрировано 685 новых фактов заражения.
Здоровье
7 января 2021 г. 16:39
В Азербайджане зарегистрировано 685 новых случаев заражения

В Азербайджане от коронавируса прошел лечение и выздоровел еще 1 931 человек, зарегистрировано 685 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 27 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 222 885 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 203 527 человек прошли лечение и выздоровели, 2 845 человек скончались, лечение 16 513 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 241 тысяча 908 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 9 915.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 685 new Covid cases, 1,931 recovered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 685 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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