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В Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 60 человек вылечились.
Здоровье
13 декабря 2022 г. 16:38
В Азербайджане зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 60 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 2 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 943 случая заражения коронавирусной инфекцией, 814 584 человека вылечились, число активно больных - 370. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 2 779 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 398 046 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 64 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 64 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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