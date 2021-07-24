В Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зафиксировано 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человек выздоровели.

В Азербайджане зафиксировано 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки никто из пациентов с коронавирусом не скончался.

До сегодняшнего дня в стране выявлено 340 057 случаев заражения COVID-19, из них 331 907 человек вылечились, 5 002 скончались, число активных больных – 3 148.

За прошедшие сутки проведен 11 381 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 965 397 тестов.