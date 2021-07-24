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В Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зафиксировано 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человек выздоровели.
Здоровье
24 июля 2021 г. 20:54
В Азербайджане зарегистрировано 412 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зафиксировано 412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки никто из пациентов с коронавирусом не скончался.

До сегодняшнего дня в стране выявлено 340 057 случаев заражения COVID-19, из них 331 907 человек вылечились, 5 002 скончались, число активных больных – 3 148.

За прошедшие сутки проведен 11 381 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 965 397 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 412 nəfər COVID-19-a yoluxub

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