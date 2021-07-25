В Азербайджане зарегистрировано 386 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зафиксировано 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 149 человек выздоровели.

В Азербайджане зафиксировано 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 149 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки никто из пациентов с коронавирусом не скончался.

До сегодняшнего дня в стране выявлено 340 443 случаев заражения COVID-19, из них 332 056 человек вылечились, 5 006 скончались, число активных больных - 3 381.

За прошедшие сутки проведено 9 684 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 3 975 081 тест.