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В Азербайджане зарегистрировано 386 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 386 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зафиксировано 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 149 человек выздоровели.
Здоровье
25 июля 2021 г. 16:44
В Азербайджане зарегистрировано 386 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зафиксировано 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 149 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки никто из пациентов с коронавирусом не скончался.

До сегодняшнего дня в стране выявлено 340 443 случаев заражения COVID-19, из них 332 056 человек вылечились, 5 006 скончались, число активных больных - 3 381.

За прошедшие сутки проведено 9 684 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 3 975 081 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan records almost 400 COVID cases per day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 386 nəfər koronavirusa yoluxub

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