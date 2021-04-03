В Азербайджане зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусом, 31 человек умер

На сегодняшний день в стране выявлено 268 714 фактов заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 063 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 268 714 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 240 870 человек вылечились, 3 648 человек скончались, число активных больных составляет 24 196 человек.

За последние сутки было проведено 15 585 тестов, всего -2 916 745 тестов.