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В Азербайджане зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусом, 31 человек умер

В Азербайджане зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусом, 31 человек умер На сегодняшний день в стране выявлено 268 714 фактов заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
3 апреля 2021 г. 16:45
В Азербайджане зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусом, 31 человек умер

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 063 человека излечились.

Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умер 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 268 714 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 240 870 человек вылечились, 3 648 человек скончались, число активных больных составляет 24 196 человек.

За последние сутки было проведено 15 585 тестов, всего -2 916 745 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,392 new coronavirus cases, 31 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 2 392 yeni yoluxma qeydə alınıb, 31 nəfər ölüb

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