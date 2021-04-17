В Азербайджане зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 287 человек излечились.
Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За последние сутки от COVID-19 умерли 30 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 298 522 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 262 480 человек вылечились, 4 107 человек скончались. Число активных больных составило 31 935 человек.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 14 583 теста, а на сегодняшний день-3 096 140.