В Азербайджане зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 287 человек излечились.

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 287 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 30 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 298 522 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 262 480 человек вылечились, 4 107 человек скончались. Число активных больных составило 31 935 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 14 583 теста, а на сегодняшний день-3 096 140.