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В Азербайджане зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 287 человек излечились.
Здоровье
17 апреля 2021 г. 16:44
В Азербайджане зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане на сегодняшний день зарегистрировано 2 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 287 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 30 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 298 522 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 262 480 человек вылечились, 4 107 человек скончались. Число активных больных составило 31 935 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 14 583 теста, а на сегодняшний день-3 096 140.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 148 yeni yoluxma qeydə alınıb, 2 287 nəfər sağalıb

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