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В Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.
Здоровье
15 декабря 2022 г. 16:44
В Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки летальных исходов от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 695 человек вылечились, число активно больных - 466. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 401 526 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 115 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 115 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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