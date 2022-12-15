В Азербайджане зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 48 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки летальных исходов от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 695 человек вылечились, число активно больных - 466. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 401 526 теста.