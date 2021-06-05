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В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения СOVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 350 человек излечились.
Здоровье
5 июня 2021 г. 18:04
В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 350 человек излечились.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 3 пациента умерли от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 334 647 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 326 619 человек излечились, 4 936 человек скончались. Число активных больных составило 3 092.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 331, а на сегодняшний день - 3 559 951 тест.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 108 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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