В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 350 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 350 человек излечились.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, 3 пациента умерли от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 334 647 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 326 619 человек излечились, 4 936 человек скончались. Число активных больных составило 3 092.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 331, а на сегодняшний день - 3 559 951 тест.