В Азербайджане выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 52 человека вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 52 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки 4 человека умерли от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 801 человек вылечился, число активно больных - 543. Всего скончались 9 993 человека.

За последние сутки проведено 2 184 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 405 485 тестов.