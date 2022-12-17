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В Азербайджане выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 52 человека вылечились.
Здоровье
17 декабря 2022 г. 16:41
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 52 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки 4 человека умерли от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 801 человек вылечился, число активно больных - 543. Всего скончались 9 993 человека.

За последние сутки проведено 2 184 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 405 485 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 106 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 106 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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