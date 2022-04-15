В Азербайджане зарегистрировано 1 747 больных гемофилией

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 1747 больных гемофилией. Относительно высокий уровень распространенности наблюдается в Баку, Сумгайыте и в районах Центрального Арана

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 1 747 больных гемофилией. Относительно высокий уровень распространенности наблюдается в Баку, Сумгайыте и в районах Центрального Арана.

Как сообщает Report, об этом сказала специалист-эксперт Минздрава Эльмира Гадимова.

По ее словам, сегодня, как и в других развитых странах, больные гемофилией в Азербайджане проходят лечение в домашних условиях, а также получают стационарное и амбулаторное лечение.

"Гемофилия все еще остается актуальной проблемой современной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гемофилия А встречается примерно у 1 из 10 000 мужчин, а гемофилия В — у 1 из 50 000 мужчин. Согласно расчетам, приблизительно 400 тысяч человек во всем мире страдают от среднетяжелой и тяжелой формы гемофилии" - отметила Гадимова.