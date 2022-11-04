В Азербайджане зарегистрирован еще 51 факт заражения коронавирусом, двое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 51 новый факт заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 47 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 51 новый факт заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 47 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, два человека скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 823 469 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 201 человек излечились, количество активных больных - 315. Вс его скончалось 9 953 человека.

За последние сутки проведено 1 935, всего на сегодняшний день - 7 329 356 тестов.