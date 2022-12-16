В Азербайджане зарегистрирован 81 новый случай коронавируса

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 54 человека вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 54 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 749 человек вылечились, число активно больных - 493. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев коронавируса, за все время - 7 403 301 тест.