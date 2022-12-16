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В Азербайджане зарегистрирован 81 новый случай коронавируса

В Азербайджане зарегистрирован 81 новый случай коронавируса В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 54 человека вылечились.
Здоровье
16 декабря 2022 г. 16:43
В Азербайджане зарегистрирован 81 новый случай коронавируса

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 54 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 825 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 749 человек вылечились, число активно больных - 493. Всего скончались 9 989 человек.

За последние сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев коронавируса, за все время - 7 403 301 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 81 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 81 nəfər koronavirusa yoluxub

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