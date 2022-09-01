В Азербайджане зарегистрирован 561 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 595 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 595 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся за сутки нет.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 813 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 800 722 человек вылечились, число активных больных составляет 3 471. Всего скончались 9 805 человек.

За последние сутки в стране проведен 4 071 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 159 317 тестов.