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В Азербайджане зарегистрирован 561 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 561 случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 595 человек излечились.
Здоровье
1 сентября 2022 г. 16:42
В Азербайджане зарегистрирован 561 случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 561 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 595 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся за сутки нет.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 813 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 800 722 человек вылечились, число активных больных составляет 3 471. Всего скончались 9 805 человек.

За последние сутки в стране проведен 4 071 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 159 317 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 561 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 561 nəfər koronavirusa yoluxub

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