В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины

"Согласно последним научным исследованиям, всем медицинским работникам, привитым двумя дозами вакцины против COVID-19, населению старше 60 лет и лицам с ослабленной иммунной системой рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой".

"Согласно последним научным исследованиям, всем медицинским работникам, привитым двумя дозами вакцины против COVID-19, населению старше 60 лет и лицам с ослабленной иммунной системой рекомендуется вакцинироваться третьей (бустерной) дозой".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении распространенном Министерством здравоохранения Азербайджана, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Для этого вышеуказанным гражданам следует записаться на онлайн-очередь по ссылке .

"Сертификат о вакцинации является бессрочным, и введение третьей (бустерной) дозы не влияет на его срок действия.

Анализ результатов исследований, проведенных в мире и в нашей стране, еще раз показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных видов вируса является вакцинация. В дополнение к вакцинации должны соблюдаться такие правила, как соблюдение социальной дистанции, использование масок и частое мытье рук" - говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы" продолжается процесс вакцинации по всей стране.