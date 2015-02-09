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    В Азербайджане запущен новый сервис онлайн-поиска медицинских специалистов

    Наличие полной информации поможет пользователям определить - к какому специалисту обратиться за консультацией

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В феврале 2015-го года в азербайджанском онлайн-пространстве запущен новый сервис поиска медицинских специалистов – www.mediloco.com. Как сообщает Report, главными особенностями проекта являются полнота базы, простота в использовании сервиса и современный подход к веб-дизайну.

    Сервис ставит своей целью предоставлять исчерпывающую и максимально актуальную информацию о врачах и других медицинских специалистах Баку и других регионов Азербайджана, включая фото, контакты, адрес, часы приема пациентов, а также документы, подтверждающие профессиональную компетенцию врача (дипломы, сертификаты и т.д.). Разработчики надеются, что наличие такой полной информации поможет пользователям, нуждающимся в медицинских услугах, определить - к какому специалисту обратиться за консультацией, а также сделает процесс поиска врачей быстрым и удобным.

    "В эпоху мобильности и цифровых технологий пользователи желают получать необходимую и достоверную информацию моментально и без привязки к какому-то конкретному месту. Разработчики сервиса уверены, что Mediloco сможет качественно удовлетворить эту потребность в сегменте медицинских услуг", - заявили в компании.

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