В Азербайджане запущен новый сервис онлайн-поиска медицинских специалистов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В феврале 2015-го года в азербайджанском онлайн-пространстве запущен новый сервис поиска медицинских специалистов – www.mediloco.com. Как сообщает Report, главными особенностями проекта являются полнота базы, простота в использовании сервиса и современный подход к веб-дизайну.

Сервис ставит своей целью предоставлять исчерпывающую и максимально актуальную информацию о врачах и других медицинских специалистах Баку и других регионов Азербайджана, включая фото, контакты, адрес, часы приема пациентов, а также документы, подтверждающие профессиональную компетенцию врача (дипломы, сертификаты и т.д.). Разработчики надеются, что наличие такой полной информации поможет пользователям, нуждающимся в медицинских услугах, определить - к какому специалисту обратиться за консультацией, а также сделает процесс поиска врачей быстрым и удобным.

"В эпоху мобильности и цифровых технологий пользователи желают получать необходимую и достоверную информацию моментально и без привязки к какому-то конкретному месту. Разработчики сервиса уверены, что Mediloco сможет качественно удовлетворить эту потребность в сегменте медицинских услуг", - заявили в компании.