В Азербайджане запущен новый проект по улучшению условий труда медработников

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило новый проект по улучшению условий труда сотрудников медицинских учреждений, оказывающих первичные медико-санитарные услуги, и эффективному управлению человеческими р

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило новый проект по улучшению условий труда сотрудников медицинских учреждений, оказывающих первичные медико-санитарные услуги, и эффективному управлению человеческими ресурсами.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На начальном этапе всем подведомственным медицинским учреждениям, оказывающим услуги первичной медико-санитарной помощи в г. Баку, предоставляется ​​онлайн-анкета для регистрации сотрудников.

В рамках проекта "Работа рядом с домом" медицинским и немедицинским работникам данных медучреждений предоставляется возможность сменить место работы на медицинские учреждения, расположенные ближе к месту их фактического проживания.

На следующем этапе заявки оцениваются TƏBİB, и соответствующая информация о полученных результатах предоставляется в Главный центр здравоохранения города Баку.