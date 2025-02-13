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В Азербайджане запущен новый проект по улучшению условий труда медработников

В Азербайджане запущен новый проект по улучшению условий труда медработников Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило новый проект по улучшению условий труда сотрудников медицинских учреждений, оказывающих первичные медико-санитарные услуги, и эффективному управлению человеческими р
Здоровье
13 февраля 2025 г. 10:14
В Азербайджане запущен новый проект по улучшению условий труда медработников

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) запустило новый проект по улучшению условий труда сотрудников медицинских учреждений, оказывающих первичные медико-санитарные услуги, и эффективному управлению человеческими ресурсами.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На начальном этапе всем подведомственным медицинским учреждениям, оказывающим услуги первичной медико-санитарной помощи в г. Баку, предоставляется ​​онлайн-анкета для регистрации сотрудников.

В рамках проекта "Работа рядом с домом" медицинским и немедицинским работникам данных медучреждений предоставляется возможность сменить место работы на медицинские учреждения, расположенные ближе к месту их фактического проживания.

На следующем этапе заявки оцениваются TƏBİB, и соответствующая информация о полученных результатах предоставляется в Главный центр здравоохранения города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Tibb müəssisələrində iş yerini evə yaxınlaşdıran yeni layihənin icrasına başlanılıb

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