В Азербайджане запретили продажу некоторых БАДов

Центр аналитической экспертизы лекарственных препаратов при Министерстве здравоохранения Азербайджана обнародовал результаты экспертизы некоторых биологически активных добавок (БАДы).

Центр аналитической экспертизы лекарственных препаратов при Министерстве здравоохранения Азербайджана обнародовал результаты экспертизы некоторых биологически активных добавок (БАДы).

Как сообщает Report, по четырем наименованиям БАДов получено отрицательное заключение экспертизы, продажа по девяти наименованиям БАДов была запрещена.

На основе экспертизы отрицательное заключение получили следующие БАДы: Горный кальций D3 (таблетки, 80 шт.), Максилак (капсулы, 10 шт.), "Sorbilax для взрослых, одноразовая ректальная клизма 3,6 г №6", "Sorbilax детский, одноразовая ректальная клизма 1,83 г №6".

По результатам экспертизы, с точки зрения безопасности и качества продукции сочтено нецелесообразным использование следующих БАДов: Alga Bebi (таблетки, №50), Diage-fit серии 281 пакистанского производства (капли для приема внутрь10 мл №25), Emamix турецкого производства (раствор для приема внутрь 10 мл №15), Kalmix (капсула, 40 шт.), Мустанг (капсула, 10 шт.), Naturafertil (порошок, саше 60 шт.), Prostoline (таблетки, 30 шт.), Pulmax New (сироп, 150 мл), Ревилон (таблетки, 30 шт.).