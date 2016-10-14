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    В Азербайджане запрещено внесение биодобавок во врачебные рецепты

    На пленарном заседании ММ на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к закону О лекарственных средствах

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещено внесение биологических добавок во врачебные рецепты.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к закону "О лекарственных средствах".

    К закону добавлена статья 14-1. 

    Согласно дополнению, пищевые биологические добавки могут быть порекомендованы врачом в целях укрепления организма, обогащения рациона, однако они не заменяют лекарственные средства, назначаемые для профилактики и лечения заболеваний. Запрещается внесение биологических пищевых добавок во врачебные рецепты.

    Законопроект принят путем голосования.

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