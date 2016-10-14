В Азербайджане запрещено внесение биодобавок во врачебные рецепты

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещено внесение биологических добавок во врачебные рецепты.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к закону "О лекарственных средствах".

К закону добавлена статья 14-1.

Согласно дополнению, пищевые биологические добавки могут быть порекомендованы врачом в целях укрепления организма, обогащения рациона, однако они не заменяют лекарственные средства, назначаемые для профилактики и лечения заболеваний. Запрещается внесение биологических пищевых добавок во врачебные рецепты.

Законопроект принят путем голосования.