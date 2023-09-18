В Азербайджане запрещено применение 238 наименований высокотоксичных веществ

В целях защиты здоровья населения и окружающей среды в Азербайджане запрещено применение 238 наименований высокотоксичных веществ.

В целях защиты здоровья населения и окружающей среды в Азербайджане запрещено применение 238 наименований высокотоксичных веществ.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмезли заявил на региональном семинаре "Управление жизненным циклом пестицидов" в Баку.

По его словам, в целях содействия совершенствованию применения экологически безопасных биологических и биотехнических методов борьбы с вредителями считается целесообразным расширить в Азербайджане сеть биолабораторий для проведения научных исследований.