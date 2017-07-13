В Азербайджане запрещена реклама услуги искусственного оплодотворения

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения".

Как сообщает Report, в документе запрещена реклама искусственного прерывания беременности и услуги искусственного оплодотворения.

В Азербайджанской Республике могут рекламироваться только лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача, техника медицинского назначения, на использование (внедрение) которой выдано разрешение соответствующим органом исполнительной власти, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации. Требования к рекламе лекарственных препаратов, техники и товаров медицинского назначения, медицинским услугам определяются законами Азербайджанской Республики "О рекламе" и "О лекарственных препаратах".