О нас
Аудио новости

В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства

В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства.
Здоровье
13 мая 2022 г. 17:51
В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства

В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Отмечается, что лекарственное средство под торговым названием "Фасфалюгель" в виде геля (16 г (саше) в 20 пакетиках) под серией 028084 со сроком годности до 02.2023 было решено отозвать из-за выявления несоответствия лекарственного средства представленным производителем параметрам: "Это значит, что непригодны к использованию только лекарственные средства этого препарата, выпущенные под серией 028084".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istifadəyə yararsız dərmanın satışı qadağan olunub

Другие новости из категории

Завершился второй этап Проекта поддержки ветеранов
ФотоЗавершился второй этап "Проекта поддержки ветеранов"
13 мая 2022 г. 16:46
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 3 тыс. человек
13 мая 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом
13 мая 2022 г. 16:42
Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты
Посол Турции: Для дальнейшего развития Азербайджана будут реализованы многие проекты
13 мая 2022 г. 16:05
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Ветеранам войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медуслуг
Ветеранам войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медуслуг
13 мая 2022 г. 15:19
Посол Венгрии посетил детский реабилитационный центр в Баку
Посол Венгрии посетил детский реабилитационный центр в Баку
13 мая 2022 г. 15:11
ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19
ВОЗ зарегистрировала в Европе более 2 млн смертей от COVID-19
12 мая 2022 г. 20:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 3 799 человек
12 мая 2022 г. 19:26
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом
12 мая 2022 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi