В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства

В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства.

В Азербайджане запрещена продажа непригодного лекарственного средства.

Об этом Report сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Отмечается, что лекарственное средство под торговым названием "Фасфалюгель" в виде геля (16 г (саше) в 20 пакетиках) под серией 028084 со сроком годности до 02.2023 было решено отозвать из-за выявления несоответствия лекарственного средства представленным производителем параметрам: "Это значит, что непригодны к использованию только лекарственные средства этого препарата, выпущенные под серией 028084".