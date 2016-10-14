В Азербайджане запрещена продажа зарегистрированных лекарств без регулирования цен

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещена продажа прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов без регулирования цен или же их продажа по цене, отличающейся от установленной цены.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к закону "О лекарственных препаратах".

Согласно проекту, вынесенному на обсуждение парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в соответствии с запланированными дополнениями в 4-ю статью закона, запрещается продажа прошедших госрегистрацию лекарственных препаратов без регулирования цен или же их продажа по цене, отличающейся от установленной (за исключением цены при государственных закупках и предлагаемых медучреждениями оптовых цен).

В соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях", лицензия юридических и физических лиц, за год трижды привлеченных к ответственности за нарушение данного требования, будет прекращена выдавшим ее органом на 6 месяцев.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 16 закона, производители лекарственных препаратов, местные представительства иностранных производителей (филиалы) или же их представители обязаны предъявлять в соответствующие органы исполнительной власти необходимую информацию, декларацию и отчет с целью регулирования цен на прошедшие госрегистрацию лекарственные препараты.

Законопроект принят путем голосования.