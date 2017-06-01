В Азербайджане запрещается проведение рекламных акций по бесплатной раздаче или продаже лекарств

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане физические лица также будут штрафоваться за проведение рекламных акций по бесплатной раздаче, продаже лекарственных средств, а также рекламных акций по оказанию платных или бесплатных медицинских услуг.

Как сообщает Report, проект изменений в связи с этим был обсужден на сегодняшнем заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.

Согласно предложенным изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, за проведение подобных акций физические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, должностные лица - от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 1000 до 2000 манатов.

Отметим, что на данный момент в действующей статье штрафы для физических лиц не предусмотрены.

Согласно изменениям, если использование медицинской техники и прием лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта врача, сопровождаются побочными эффектами, тогда в рекламе должна содержаться информация об этом, а также о необходимости консультаций с доктором или специалистом.

В то же время, запрещается проведение рекламных акций по бесплатной раздаче, продаже лекарственных средств, а также рекламных акций по оказанию платных или бесплатных медицинских услуг.

После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.