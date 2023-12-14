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Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи Госагентство по обязательному медицинскому страхованию с начала года приобрело 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи.
Здоровье
14 декабря 2023 г. 11:56
Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию с начала года приобрело 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Заур Алиев в ходе презентации годового отчета ведомства.

По его словам, автомобили скорой помощи будут распределены среди медицинских учреждений.

Алиев добавил, что после внедрения в стране обязательного медицинского страхования в целом было закуплено 349 машин скорой помощи: "До введения обязательного медицинского страхования парк автомобилей скорой помощи удовлетворял спрос лишь на 40%, сейчас этот показатель увеличился до 64%".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "100 ədəd yeni təcili tibbi yardım avtomobili alınıb"

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