Азербайджан закупил 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию с начала года приобрело 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию с начала года приобрело 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Заур Алиев в ходе презентации годового отчета ведомства.

По его словам, автомобили скорой помощи будут распределены среди медицинских учреждений.

Алиев добавил, что после внедрения в стране обязательного медицинского страхования в целом было закуплено 349 машин скорой помощи: "До введения обязательного медицинского страхования парк автомобилей скорой помощи удовлетворял спрос лишь на 40%, сейчас этот показатель увеличился до 64%".