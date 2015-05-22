​В Азербайджане закрыто 9 объектов, не отвечающих гигиеническим нормам

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года в административном порядке были оштрафованы владельцы 51 предприятия, занимающихся производством продукции, не отвечающей гигиеническим нормам.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения.

Как сообщили из центра, в прошлом месяце было принято решение о приостановке деятельности 9 объектов и временном отстранении от работы 14 человек. Кроме того, в апреле были взяты образцы 277 продуктов питания для определения органолептических и физико-химических показателей. В 6 случаях результаты были неудовлетворительными. С токсикологической точки зрения был проверено 9 продуктов. Взятые для бактериологического анализа 200 проб не дали отрицательного результата.

В домах торжеств на анализ взяли 925 образцов, в 8 из которых обнаружили микробиологическое загрязнение. Взятые с холодных закусок 12 образцов были также проверены.