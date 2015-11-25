Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане зафиксирован рост заболеваемости анемией у детей до 18 лет.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, число больных с впервые диагностированным заболеванием в 2013 году составляло 20 302 человека, а в прошлом году этот показатель превысил 24 тыс. человек (24 769).

В то же время, отмечается рост общего числа больных, зарегистрированных по данному заболеванию в медико-профилактических учреждениях. Согласно информации, в прошлом году было зарегистрировано 23 398 детей, страдающих анемией (в 2013 году - 22 172), что составляет 913 больных на 100 000 населения (в 2013 году - 870).

Наряду с этим, среди детей в соответствующем возрастном периоде наблюдался рост заболеваемости недостатком йода, витамина А. Так, в прошлом году у 409 детей наблюдался недостаток йода (в 2013 году - 176), у 46 детей - недостаток витамина А (в 2013 году - 44). Также у 731 ребенка отмечалось задержка роста и слабость (в 2013 году - 733).