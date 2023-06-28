В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах

В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах.

В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах.

Об этом Report сообщил заместитель заведующего отделом информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), заведующий сектором по связям с общественностью Илькин Керимов.

По его словам, в 80 из этих пунктов осуществляется как забой, так и продажа жертвенных животных, в 46 - только продажа, а в 12 - только забой: "Во всех пунктах проводится ветеринарный контроль с соблюдением санитарно-гигиенических норм. В течение двух дней с 08:00 до 20:00 граждане могут воспользоваться услугами по забою и продаже жертвенных животных. Также возможно приобрести жертвенных животных по предварительному заказу в торговых сетях. Всю информация о пунктах продаж можно найти на сайте afsa.gov.az. В настоящее время предварительный заказ доступен в 92 пунктах".