О нас

В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах

В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах.
Здоровье
28 июня 2023 г. 13:00
В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах

В Азербайджане забой и продажа жертвенных животных осуществляется в 138 пунктах.

Об этом Report сообщил заместитель заведующего отделом информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), заведующий сектором по связям с общественностью Илькин Керимов.

По его словам, в 80 из этих пунктов осуществляется как забой, так и продажа жертвенных животных, в 46 - только продажа, а в 12 - только забой: "Во всех пунктах проводится ветеринарный контроль с соблюдением санитарно-гигиенических норм. В течение двух дней с 08:00 до 20:00 граждане могут воспользоваться услугами по забою и продаже жертвенных животных. Также возможно приобрести жертвенных животных по предварительному заказу в торговых сетях. Всю информация о пунктах продаж можно найти на сайте afsa.gov.az. В настоящее время предварительный заказ доступен в 92 пунктах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qurban kəsimi - FOTOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi