В Азербайджане животных при продаже на рынках будут отслеживать с помощью специальной системы

В Азербайджане сельскохозяйственных животные, поступающие на продажу на рынках, будут отслеживаться с помощью специальной системы.

В Азербайджане сельскохозяйственных животные, поступающие на продажу на рынках, будут отслеживаться с помощью специальной системы.

Как сообщает Report, рынки будут зарегистрированы в "Системе идентификации и регистрации животных" Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), а животные, поступающие на рынок, будут идентифицироваться и отслеживаться посредством специальной системы.

Данный процесс будет реализован в рамках мер, принимаемых в связи с недостатками, выявленными в рамках мониторинга АПБА на рынках.

Поскольку рынки реализации животных имеют особое значение с точки зрения рисков, приводящих к нарушению эпизоотологической стабильности в республике, там будет обеспечен государственный ветеринарный контроль, с этой целью будут сформированы соответствующие условия и режим работы.