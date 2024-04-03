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В Азербайджане животных при продаже на рынках будут отслеживать с помощью специальной системы

В Азербайджане животных при продаже на рынках будут отслеживать с помощью специальной системы В Азербайджане сельскохозяйственных животные, поступающие на продажу на рынках, будут отслеживаться с помощью специальной системы.
Здоровье
3 апреля 2024 г. 10:42
В Азербайджане животных при продаже на рынках будут отслеживать с помощью специальной системы

В Азербайджане сельскохозяйственных животные, поступающие на продажу на рынках, будут отслеживаться с помощью специальной системы.

Как сообщает Report, рынки будут зарегистрированы в "Системе идентификации и регистрации животных" Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), а животные, поступающие на рынок, будут идентифицироваться и отслеживаться посредством специальной системы.

Данный процесс будет реализован в рамках мер, принимаемых в связи с недостатками, выявленными в рамках мониторинга АПБА на рынках.

Поскольку рынки реализации животных имеют особое значение с точки зрения рисков, приводящих к нарушению эпизоотологической стабильности в республике, там будет обеспечен государственный ветеринарный контроль, с этой целью будут сформированы соответствующие условия и режим работы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bazarlara çıxarılan heyvanlar xüsusi sistemlə izləniləcək

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