В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек

В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек

В Азербайджане за первые пять месяцев 2025 года родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек.

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В Азербайджане за первые пять месяцев 2025 года родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек. Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет статистики. Согласно информации, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 38,836 тыс. новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 9,8 до 9,2. Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,2%, девочек – 46,8%. Из новорожденных 1 264 - близнецы, а 57 - тройняшки. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram