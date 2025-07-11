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В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек

В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек В Азербайджане за первые пять месяцев 2025 года родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек.
Здоровье
11 июля 2025 г. 15:32
В Азербайджане за январь-май родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек

В Азербайджане за первые пять месяцев 2025 года родились 1 264 близнеца и 57 тройняшек.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 38,836 тыс. новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель на 1000 человек населения снизился с 9,8 до 9,2.

Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,2%, девочек – 46,8%. Из новорожденных 1 264 - близнецы, а 57 - тройняшки.

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Версия на азербайджанском языке İlin ilk beş ayında 1 264 əkiz, 57 üçəm doğulub

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