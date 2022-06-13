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В Азербайджане за вчерашние сутки заражение коронавирусом не зафиксировано

В Азербайджане за вчерашние сутки заражение коронавирусом не зафиксировано В Азербайджане за вчерашние сутки заражение коронавирусом не зафиксировано (COVID-19), 3 человека излечились.
Здоровье
13 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане за вчерашние сутки заражение коронавирусом не зафиксировано

В Азербайджане за вчерашние сутки заражение коронавирусом не зафиксировано (COVID-19), 3 человека излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете министров, скончавшихся от болезни не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 884 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 094 человека излечились, 9 715 человек скончались. Число активных пациентов составило 75 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 1 150 тест, всего - 6 924 498 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records no new COVID cases today 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxan və ölən olmayıb

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