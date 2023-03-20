В Азербайджане за сутки зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от болезни за последние сутки нет.

На данный момент в стране выявлен 829 271 факт заражения, из них 818 795 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 323 активных пациента. Скончались 10 153 человека.

За последние сутки проведено 526, всего на сегодняшний день - 7 549 889 тестов.

За последние сутки случаев вакцинации не зарегистрировано.