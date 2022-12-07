О нас

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 55 человек вылечились.
Здоровье
7 декабря 2022 г. 19:46
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 55 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 824 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814 353 человека вылечились, число активно больных - 304 человека. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 2 136 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 388 051 тест.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 67 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 67 nəfər koronavirusa yoluxub

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 238 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 238 человек
7 декабря 2022 г. 19:49
В Азербайджане уничтожено более 14 тонн непригодной к употреблению молочной продукции
В Азербайджане уничтожено более 14 тонн непригодной к употреблению молочной продукции
7 декабря 2022 г. 17:38
Пострадавшие при пожаре в Академии ГПС выписаны домой
Пострадавшие при пожаре в Академии ГПС выписаны домой
7 декабря 2022 г. 15:15
Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране
Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране
7 декабря 2022 г. 10:24
14 человек отравились дымом в результате пожара в Академии ГПС
14 человек отравились дымом в результате пожара в Академии ГПС
6 декабря 2022 г. 18:41
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 307 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 307 человек
6 декабря 2022 г. 17:23
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 62 человека заразились коронавирусом
6 декабря 2022 г. 17:21
Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России
Свиной грипп обнаружили в 74 регионах России
6 декабря 2022 г. 13:00
Депутат: Дефицит лекарств обуславливает принятие срочных мер
Депутат: Дефицит лекарств обуславливает принятие срочных мер
6 декабря 2022 г. 11:43
Директор КМЦ: Зарплаты врачей выросли почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
Директор КМЦ: Зарплаты врачей выросли почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
5 декабря 2022 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi