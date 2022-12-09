В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 444 человека вылечились, число активно больных - 321. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 1 348 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 391 267 тестов.