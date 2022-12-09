О нас

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.
Здоровье
9 декабря 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 444 человека вылечились, число активно больных - 321. Всего скончались 9 984 человека.

За последние сутки проведено 1 348 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 391 267 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 58 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 58 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое важное

Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
Премьер-министр: Правительство принимает необходимые меры для предотвращения роста цен
9 декабря 2022 г. 13:52
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане
9 декабря 2022 г. 13:20
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
ФотоПредседатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане
9 декабря 2022 г. 12:58
Новый законопроект О государственно-частном партнерстве принят в III чтении
Новый законопроект "О государственно-частном партнерстве" принят в III чтении
9 декабря 2022 г. 12:39
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
В Милли Меджлисе принят госбюджет на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi