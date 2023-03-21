В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 63 человека.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 63 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от COVID не зафиксировано.

До настоящего времени в Азербайджане зафиксировано 829 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 858 человек прошли лечение и выздоровели, 10 153 скончались, 268 продолжают лечение.

Для выявления заболевания в целом проведено 7 550 354 теста, сегодня - 465.

За последние сутки в Азербайджане не была проведена вакцинация от коронавируса (COVID-19).