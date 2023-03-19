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В Азербайджане за сутки зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом, 176 человек были вакцинированы

В Азербайджане за сутки зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом, 176 человек были вакцинированы В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 54 человека.
Здоровье
19 марта 2023 г. 18:35
В Азербайджане за сутки зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом, 176 человек были вакцинированы

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 54 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от COVID не зафиксировано.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 791 человек прошел лечение и выздоровели, 10 153 скончались, 321 продолжает лечение.

За прошедший период проведено 7 549 363 теста, сегодня - 912.

За сутки в Азербайджане сделано 176 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 56 вакцин, на втором этапе 47 вакцин, на третьем и следующих этапах - 62 вакцины, количество бустерных доз после положительного результата - 11.

Всего в стране введена 13 952 882 дозы вакцин.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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