В Азербайджане за сутки зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, 42 человека выздоровели.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один человек скончался.
Всего в стране выявлено 823 889 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 669 человек прошли лечение и выздоровели, число активных больных - 251. Всего скончалось 9 969 человек.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 1 571 тест, всего - 7 353 252 теста.