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В Азербайджане за сутки зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за сутки зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, 42 человека выздоровели.
Здоровье
18 ноября 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, 42 человека выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, один человек скончался.

Всего в стране выявлено 823 889 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 669 человек прошли лечение и выздоровели, число активных больных - 251. Всего скончалось 9 969 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 1 571 тест, всего - 7 353 252 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 40 new COVID-19 cases, 1 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 40 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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