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В Азербайджане за сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 43 человека.
Здоровье
17 марта 2023 г. 23:57
В Азербайджане за сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 43 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, четыре человека скончались от осложнений, вызванных COVID.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 715 человек прошли лечение и выздоровели, 10 151 скончался, 249 продолжают лечение.

За прошедший период проведено 7 545 906 тестов, сегодня - 820.

За сутки в Азербайджане сделано 197 прививок от коронавируса. На первом этапе введено 75 вакцины, на втором этапе 33 вакцины, на третьем и следующих этапах - 73 вакцины, количество бустерных доз после положительного результата - 16.

Всего в стране введена 13 952 477 дозы вакцин.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada koronavirusa yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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