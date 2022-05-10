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В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.
Здоровье
10 мая 2022 г. 16:43
В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, пять человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 869 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 60.

За последние сутки в стране проведено 1 890 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 838 458 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 6 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 6 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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