В Азербайджане за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 804 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 72.

За последние сутки в стране проведено 1 667 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 820 672 теста.