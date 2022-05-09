В Азербайджане за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, два человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, два человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 632 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 864 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 59.

За последние сутки в стране проведено 1 752 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 836 368 тестов.