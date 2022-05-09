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В Азербайджане за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, два человека вылечились.
Здоровье
9 мая 2022 г. 16:39
В Азербайджане за сутки выявлено два случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом, два человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 632 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 864 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 59.
За последние сутки в стране проведено 1 752 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 836 368 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms two new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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